Il protagonista della passata stagione di Amici ha ricevuto una notizia poco bella. Anche i suoi fan non l’hanno presa molto bene.

La FIMI – Federazione dell’Industria Musicale Italiana -, ha da poco pubblicato le classifiche di fine 2021 con gli album e i singoli più venduti. Non c’è stato alcun capovolgimento di fronte né tantomeno particolari sorprese se non solo belle notizie per i ragazzi che hanno partecipato ad Amici 20. Sangiovanni grazie al brano Malibu, diventato una hit soprattutto grazie a TikTok e Instagram, tra i prodotti di Amici è in cima alla classifica. A seguire il fidanzato di Giulia Stabile, in seconda posizione, troviamo Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta, mentre il podio lo completa Mille, il tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Le soddisfazioni per Sangiovanni, in ogni caso, non finiscono qui. Il brano Lady, lanciato per la prima volta quando sedeva tra i banchi del talent, è riuscito a piazzarsi al nono posto. In questo modo, nella classifica FIMI di fine 2021 Sangiovanni può dire di avere ben due canzoni in top 10.

Aka7even, arriva una clamorosa beffa per l’artista: fan stizziti

L’artista vicentino, dopo questi risultati può ritenersi più fortunato del suo collega Aka7Even che si è dovuto accontentare di un 14° posto in classifica grazie alla hit Loca. Non solo questo singolo, bensì scorrendo nella classifica, più in basso in posizione 29 troviamo l’altro suo brano Mi Manchi.

Una beffa per il cantante siciliano che sicuramente si aspettava qualcosina di più, e magari condividere la vetta con Sangiovanni, insieme al quale si ritroveranno a brevissimo sullo stesso palco: sul palco dell’Ariston.