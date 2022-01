WhatsApp, si può programmare l’invio di un messaggio: il trucco è stupefacente

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco stupefacente che permetterà di programmare i messaggi all’interno dell’applicazione: come fare.

Su WhatsApp sono tantissimi i trucchi che permettono di migliorare l’applicazione. Oggi andremo a vedere uno di questi, che ci permetterà di programmare i messaggi all’interno del servizio di messaggistica istantanea di Meta. Infatti, spesso, ci capita di non poter mandare un testo importante perché magari siamo impegnati al lavoro, con questo metodo, invece, sarà possibile impostarli per poi inviarli automaticamente. Andiamo quindi a vedere cosa fare.

Quello che ci serve è un’applicazione gratuita di nome SKEDit, disponibile per Google Play Store e per App Store. Una volta installata e concesse le varie autorizzazioni, potrete scegliere il contatto a cui inviare il messaggio, la data e il giorno. Insieme a tutto ciò ci sarà uno spazio bianco che vi permetterà di scrivere ciò che volete. Inoltre una delle funzionalità all’interno dell’applicazione permette di scegliere se essere avvertito con una notifica poco prima dell’invio automatico del messaggio. Sarà quindi anche possibile modificare il messaggio inviato o eliminare la programmazione.

WhatsApp, nuova importante funzione per gli audio: l’update soddisfa tutti

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp e nonostante l’applicazione non abbia dato una nessuna news sulla sicurezza, il team di sviluppatori continua a lavorare ad alcuni strumenti. Infatti l’applicazione del gruppo Meta ha deciso di dare la possibilità di i riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Ad annunciarlo ci hanno pensato i portali The Verge e iDownloadBlog. Per lungo tempo quindi gli utenti hanno chiesto questa feature e finalmente l’hanno ottenuta.

Ad ufficiare la notizia ci hanno pensato i canali social del social network. Qui si legge che è in fase di rilascio per tutti i dispositivi (Android, iOS, Web e desktop). Inoltre l’applicazione è autoesplicativa. Infatti basterà aprire una qualsivoglia chat e tenere premuto il classico pulsante del microfono, collocato in basso a destra. Mentre si registra l’audio quindi si potrà stoppare l’invio del messaggio per poi riprenderlo successivamente. Inoltre ci sarà anche l’icona del cestino, se l’utente vorrà eliminare l’audio prima di inviarlo.