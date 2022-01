WhatsApp, i migliori auguri per l’Epifania: le frasi e le immagini più belle

WhatsApp è l’applicazione giusta per inviare gli auguri anche all’Epifania. Andiamo a vedere le frasi e le immagini più belle.

Siamo ormai giunti all‘Epifania e spesso diventa difficile fare gli auguri ai nostri cari se sono lontani dai noi, specialmente durante quest’altra delicata fase pandemica. Proprio per questa esigenza ci corre in aiuto WhatsApp. Infatti l’applicazione di messaggistica più famosa al monda permette di raggiungere chiunque rapidamente ed in maniera gratuita. Andiamo quindi a vedere le migliori frasi ed i migliori auguri da inviare in questo periodo.

Partiamo subito dalle migliori frasi da inviare ai nostri cari:

“ Tu che sei nel cielo la più bella scia luminosa…quest’anno vuoi revisionarla la marmitta della tua vecchia scopa?!”

“ Quest’anno la Befana è alla moda, ma dal suo stile non si schioda, ha le toppe sul vestito e le scarpe infradito, ma a dispetto della crisi elargisce mille sorrisi, perché i bimbi sian contenti, anche in questi tempi di stenti. E per questo, amica mia, grazie a te e Buon Epifania! “

“ “ Vesuviana, americana o australiana non c’è differenza di Befana ed anche tu che sei la mia più cara amica oggi con la scopa in giro devi far una gran fatica!”

“È di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!“

WhatsApp, le migliori immagini da inviare: quali sono

La prima immagine per augurare una felice Epifania vede ritratti i tre re magi, pronti a portare i doni come i genitori consegneranno le calze ai loro figli.

Mentre invece come seconda immagine da inviare troviamo una simpatica illustrazione di una Befana. Al suo fianco poi la scritta celebrativa: “Buona Festa della Befana“.

Come terza immagine, invece troviamo una simpatica calza, con ricamata sopra proprio la strega simbolo della festività. Al suo fianco invece la scritta: “Auguri di Buona Befana“.

Infine chiudiamo con l’immagine di una Befana ritratta a volare nella notte ed al suo fianco la scritta: “Buona Epifania”. Queste sono solo alcune delle bellissime immagini che si possono trovare in rete e da inviare ai vostri cari per celebrare su WhatsApp l’Epifania.