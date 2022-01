Tiziano Ferro, lutto improvviso per l’artista: l’annuncio commuove tutti. Una perdita davvero molto sentita per il cantante

E’ un momento durissimo quello che sta vivendo Tiziano Ferro. Il noto artista ha dovuto fare i conti con un dolore immenso, legato alla perdita del suo amato Jake. La morte di un amico a quattro zampe è davvero paragonabile a quella di una persona cara e ne sanno qualcosa tutti i possessori di animali. L’affetto generoso e incondizionato che solo un cane sa dare rende il distacco davvero duro da digerire, come sanno bene Tiziano Ferro e Víctor Allen, suo marito. Jake era stato adottato da un canile diverso tempo fa e aveva conquistato l’affetto di tutti. Proprio per questo il cantante lo aveva soprannominato “Il ragazzo con tre cuori”.

Tiziano Ferro, lutto improvviso per l’artista: ha perso il suo amato cane Jake

Il post su Facebook, con tanto di bella foto in primo piano, lascia intuire la forma di sentimento che legava i due. Il cuore lo aveva disegnato anche sul pelo del petto, Jake, da cui deriva appunto il suo soprannome. Il motivo della sua scomparsa è legato proprio ad una complicazione cardiaca, scaturita da anni di maltrattamento. Il testo recita testualmente:

“Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio“. I fan sono tutti al fianco dell’artista, come testimoniato dai messaggi di grande sostegno ricevuti.