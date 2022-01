“Ti devi ritirare”: leggenda della musica italiana salta Sanremo 2022? Donatella Rettore ha riservato parole piuttosto dure nei confronti del collega

Manca sempre meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo. In questo 2022 andrà in scena il 72° Festival della canzone italiana, dal 1 al 5 febbraio. L’aumento dei contagi a causa della variante Omicron non dovrebbe creare grossi cambiamenti, con il pubblico ammesso a partecipare attraverso il Super Green Pass. Ci saranno diversi big “storici” in gara, pronti a tornare in pista dopo lunghe assenze. Una di questi sarà Donatella Rettore che non saliva sul palco dell’Ariston addirittura da 28 anni. Porterà in gara la canzone ‘Chimica’. Di questo e molto altro ha parlato recentemente in un’intervista al Corriere della Sera. In un passaggio in particolare si è scagliata anche contro Gianni Morandi, altro veterano in rampa di lancio per Sanremo 2022.

LEGGI ANCHE >>> Tiziano Ferro, lutto improvviso per l’artista: l’annuncio commuove tutti

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, dramma terribile per un concorrente: il figlio è morto suicida

“Ti devi ritirare”: Donatella Rettore vuole Morandi fuori da Sanremo 2022

Il suo brano ‘Apri tutte le porte’ è stato diffuso per sbaglio sul web nei giorni scorsi, mettendolo a forte rischio esclusione. Le regole del Festival parlano chiaro e nessuna canzone deve essere conosciuta prima dell’esibizione all’Ariston. La canzone è stata immediatamente cancellata dalle piattaforme online dove figurava, ma il danno era già stato fatto. La Rai lo ha definito come un errore tecnico, evitando di attribuire dolo e salvando la partecipazione di Morandi. Proprio su questo punto però la Rettore ha espresso le proprie perplessità.

“Non tutti sanno che io leggo Shakespeare e Platone, anzi, Platone è la vera strada che ho sempre seguito. Per esempio mi ha insegnato a prendermi sempre le responsabilità delle mie azioni. Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza”. Un riferimento filosofico davvero particolare che arriva poi a bersaglio con richiamo diretto al cantante bolognese: “Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi ‘oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato’ e cose così. Ma dai. E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare!”. Insomma come al solito un messaggio senza giri di parole, a modo suo, come Donatella Rettore ha sempre fatto.