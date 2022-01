Roma, un pony passeggia per strada, polemica sui social: “Mettetelo in sicurezza”

“Beh dai, almeno stavolta non è un cinghiale”, scrive un utente di Instagram commentando un video amatoriale pubblicato sul profilo di Welcome to Favelas, che ritrae un pony mentre passeggia indisturbato per le vie di Roma. Il commento fa riferimento ai numerosi avvistamenti di cinghiali nella Capitale. Non sono mancate neppure le polemiche, come quelle di una donna che scrive: “Invece di fare il video, metterlo in sicurezza no?”.