Pesantissime accuse a Manuel Bortuzzo: volano stracci nella casa del GF Vip

Manuel Bortuzzo è finito sotto accusa. La coinquilina si sfoga nella casa del GF Vip 6 e le sue parole sono taglienti.

Inizio scoppiettante quello del nuovo anno del GF Vip 6. La prima puntata del 2022 è stata inaugurata dall’entrata di Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis, chiamata da Alfonso Signorini a sostituire Sonia Bruganelli. Dopo le presentazioni i riflettori si sono spostati nella casa e i vipponi, più del solito, non si sono risparmiati ed hanno vuotato il sacco.

Prima il confronto tra Clarissa Selassié con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Dopo quello tra la cantante lirica e l’ex velina di Striscia la notizia Miriana Trevisan. Dopo il litigio tra le due Alfonso Signorini ha mandato in onda un video dove Giacomo Urtis parlava di Miriana con Soleil : “Quando usciamo da qua ti racconto cosa ho visto in questi anni. Io la conosco. Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30 mila euro. Prima li abbonisce l’uno dopo l’altro, li intorpidisce”. Davanti alle parole di Giacomo, Miriana Trevisan è esplosa: “Io non so cosa dire, sono senza parole. Mi fa veramente schifo tutto questo”. La ciliegina sulla torta però è arrivata al momento delle nomination.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo accusato di slealtà e falsità: volano stracci nella casa

Manuel Bortuzzo ha nominato Soleil Sorge. Il gesto non è andato giù all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma a parer suo non è stato tanto l’essere stata nominata ad averla ferita, quanto la motivazione data dal nuotatore al momento della votazione. “Sono rimasta allibita. Odio la falsità e quando si ci comporta in questi modi scorretti. La cosa che mi stranisce è che arrivi magari a volerti bene con una persona, poi per una cavolata ti girano la faccia”.

LEGGI ANCHE >>> Oggi è un cantautore di fama internazionale e il sogno di tante donne: lo riconosci?

“Nonostante non passassimo tutti i giorni insieme veramente è un bellissimo rapporto di amicizia dove ci siamo capiti, abbiamo parlato di cose molto profonde. Mi ha detto una roba in nomination…non è la nomination…ma la motivazione che sono rimasta”.