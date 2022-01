Oggi è un cantautore di fama internazionale e il sogno di tante donne: lo riconosci?

Il bambino nella foto oggi è un cantautore di fama internazionale e, data la sua bellezza, il sogno di tante donne.

Il protagonista dello scatto nasce a Sassuolo il 6 gennaio 1972. Sin da bambino ama la musica, in modo particolare il rock e lo stile country e infatti a soli quattordici anni esordisce nel campo musicale insieme a Gianluca Vaccari, amico insieme al quale forma il duo country Winchester. Nel 1989 diventa cantante e bassista del gruppo musicale rock White Lady, nel quale compose i suoi primi brani. Questo gruppo inizialmente nasce come cover band dei Police, per poi divenire una formazione con un proprio repertorio personale, tanto da incidere il demo White Lady – The Demo.

Nel 1991 però il nostro protagonista decide di abbandonare il gruppo per concentrarsi sulla propria carriera da solista. Nello stesso anno partecipa al Festival di Castrocaro arrivando in finale con il brano Io ti vorrei. Nonostante la sconfitta in finale firma un contratto con la casa discografica Fonit Cetra per la realizzazione di tre album.

Nel 1992 pubblica il suo primo album in studio mentre l’anno successivo collabora alla scrittura del brano Figli di chi, presentato da Mietta e dai Ragazzi di Via Meda al Festival di Sanremo 1993 nella categoria Big. Nello stesso anno partecipa anche lui alla kermesse musicale presentando nella categoria Nuove proposte il brano In te, il quale si classificò terzo.

Nel 1996 pubblica il suo quarto album: Lei, gli amici e tutto il resto, ripubblicato l’anno seguente in seguito alla seconda partecipazione al Festival di Sanremo 1997 con l’allora inedito Laura non c’è. Dal successo del brano Laura non c’è è stato tratto il film Laura non c’è, per il quale l’artista realizza l’intera colonna sonora. Come avrete sicuramente capito il bambino nella foto è Nek.