Netflix, colpo di scena improvviso: c’è la chiusura definitiva

Colpo di scena improvviso per Netflix, che può festeggiare la chiusura di una sua acerrima nemica: cos’è successo in rete.

In questi anni Netflix ha dovuto avere a che fare non solo con la concorrenza di altri colossi del settore come Amazon Prime Video o Disney+, ma anche con i siti pirata. Infatti la pirateria su Internet è un vero e proprio ostacolo per chi opera nel mondo dello spettacolo, con diversi siti che propongono serie tv e film gratuitamente, ma illegalmente. Oggi la piattaforma di Reed Hastings può festeggiare la chiusura di Popcorn Time.

L’applicazione infatti rende gratuita la visione di film e programmi televisivi in maniera facilissima, ma illegale. Inoltre questa presentava un’interfaccia simile proprio al colosso dello streaming video. A riportare la chiusura immediata ci ha pensato il portale specializzato Bloomberg.com, nella sezione dedicata alla Tecnologia. Andiamo quindi a vedere come l’applicazione ostacolava il colosso del settore.

Netflix, calcio alla pirateria: chiuso il sito Popcorn Time

Popcorn Time chiude i battenti dopo otto anni. Infatti l’applicazione pirata ha debuttato nel 2014 e nel giro di un anno è diventata uno dei servizi più popolari per l’accesso a contenuti video illegali. Tra i colossi del mercato che avevano fiutato il pericolo troviamo proprio la ‘N rossa’, tanto che avvertì addirittura i potenziali investitori. L’amministratore delegato, Reed Hastings, dichiarò: “La pirateria continua a essere uno dei nostri maggiori concorrenti“. Poco dopo però i creatori di Popcorn Time hanno deciso di abbandonare l’applicazione.

Avendo però un codice open-source, altri sviluppatori hanno deciso di modificare e continuare a tenere in vita l’applicazione. Inoltre uno di questi nel 2015 dichiarò che il servizio non era responsabile della pirateria perché non ospitava alcun materiale rubato. Infatti il software offriva invece un collegamento ai computer di tutto il mondo che ospitavano i contenuti attraverso il sistema di condivisione di file BitTorrent. Adesso però, con una mail a tutti gli utenti, Popcorn Time ha comunicato la sua chiusura.