Mazzata tremenda per un noto volto Mediaset: escluso dall’Isola dei Famosi 2022!

L’Isola dei Famosi sta scaldando i motori ed è pronta a solcare i mari dell’etere televisivo. Sono tantissime le novità che attendono i telespettatori.

Sulle spiagge delle Honduras nella prossima primavera tornerà in onda sugli schermi televisivi degli italiani l’Isola dei famosi. Il countdown per i milioni di fan è quasi giunto al termine. Nell’attesa che inizi lo show stanno venendo a galla diverse indiscrezioni sui futuri protagonisti e sui cambiamenti che effettuerà la produzione.

Il programma partirà con delle certezze. Sarà condotto come la stagione passata da Ilary Blasi, reduce da un’altra esperienza conclusasi solo pochi mesi fa sempre sulle reti Mediaset: Star in The Star. Il programma inizierà subito dopo la conclusione del GF Vip 6 e dunque lunedì 14 marzo 2022.

Come anticipato nelle righe precedenti saranno davvero tanti i cambiamenti attenderanno i telespettatori e, dato che cambiare dicono che faccia bene, Ilary Blasi non ha voglia di commettere gli errori dell’anno scorso e così verranno prese decisioni mirate: vietato sbagliare e fare flop. Intanto una vecchia conoscenza del popolo di Canale 5 sembra essere pronta a mettersi in gioco anche a L’isola dei famosi.

Isola dei Famosi 2022, ex protagonista del GF Vip nel cast: addio a un ex tronista

Secondo quanto riportato dal magazine Oggi, nella rubrica Ah saperlo a cura del giornalista Alberto Dandolo, a sbarcare in Honduras potrebbe essere Dayane Mello che dopo aver partecipato al GF Vip 5 è corsa in Brasile per prendere parte al controverso show La Fazenda, conclusosi poche settimane fa.

Su Oggi si legge che Dayane “sarà protagonista di un programma di punta del Biscione”, vale a dire “L’Isola dei Famosi”. Una bellissima notizia per tutti i fan della modella brasiliana che si aspettavano di vederla trionfare al GF Vip. Il suo lato Amazzone la porterà ad essere sicuramente una delle protagoniste de L’isola dei Famosi e chissà, forse anche la candidata alla vittoria finale.

Addio, invece, a Lucas Peracchi che si è visto sbattere la porta in faccia e che non parteciperà al programma: una batosta pesantisisma per l’ex tronista di Uomini e Donne, famoso anche la per la sua love story con Mercedesz Henger.