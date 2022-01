Manuel Bortuzzo, il gesto clamoroso è un invito per Aldo Montano? – FOTO

Manuel Bortuzzo ha fatto un gesto clamoroso per Aldo Montano, che ha prontamente risposto. Ecco l’interpretazione che è stata data dallo schermidore e dal padre di lui: si tratta di un invito?

È ormai certo l’addio di Manuel Bortuzzo al GF Vip 6, che segue a breve distanza da quello di Aldo Montano. Se lo schermidore ha lasciato il reality-show per voler passare il Natale vicino alla sua famiglia e poter stare insieme ai suoi figli, per il nuotatore, invece, ci sono all’orizzonte alcuni impegni professionali e la preparazione delle paralimpiadi.

Da quando Aldo ha deciso di abbandonare la casa, si è visto Manuel piangere in più occasioni e diventare un pochino più silenzioso e triste. Come ha confermato anche il padre Franco, Manuel ha perso almeno 6 chili nelle ultime settimane, e questo sarà sicuramente un problema su cui lavorare per poter tornare alle gare sportive.

GF Vip 6, dopo il gesto di Manuel parlano Aldo e Franco

In maniera del tutto inaspettata, Manuel Bortuzzo ha voluto lanciare un messaggio al suo amico Aldo Montano. Il fidanzato di Lulù, infatti, ha indossato una maglietta bianca a mezze maniche, su cui ha scritto “Aldo mi manchi“. Il messaggio è stato visto e gradito dall’amico, che ha confermato di sentire anche lui la mancanza del compagno di reality.

Aldo Montano ha inoltre proposto un pranzo tutti insieme davanti ad un piatto di carbonara senza formaggio preparata da Franco. Il padre del nuotatore, invece, ha dato una diversa interpretazione al gesto, commentando a fianco della foto del figlio: “Aldo, mi vieni a prendere?“. C’è infatti la possibilità che lo schermidore lo aspetti fuori dalla casa.

Ecco la maglietta con il messaggio per Aldo Montano: