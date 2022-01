Lorenzo Insigne al Toronto: la reazione dei napoletani

Dopo dieci stagioni al Napoli, Lorenzo Insigne dice addio alla città in riva al golfo. Il numero 24 azzurro, nonché campione d'Europa con la nazionale italiana, da luglio prossimo si trasferirà in Canada, a Toronto, dove ha firmato un contratto da 11,5 milioni per 5 anni, più 4 di bonus. L'offerta da 3,5 milioni di Euro avanzata dalla società del presidente de Laurentiis per il rinnovo è stata considerata insoddisfacente. Siamo andati a sentire cosa pensano i tifosi napoletani circa l'addio del loro capitano.