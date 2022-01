GF Vip 6, aria di tempesta nella casa: la minaccia a Signorini – VIDEO

C’è aria di tempesta nella casa del GF Vip 6. Jessica Selassié minaccia Signorini: “Mi alzo in piedi e me ne vado”. Cos’è successo

Dopo molteplici battibecchi ormai, al GF Vip 6, si sono rotti gli equilibri tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié. La soprano negli ultimi giorni sarebbe stata particolarmente rigida nei confronti di Lucrezia tanto da portare Jessica ha chiedere a gran voce che vengano presi dei seri provvedimenti disciplinari.

La principessa etiope, in un confronto con Miriana Trevisan, ha dichiarato che trova inammissibile il comportamento della Ricciarelli facendo notare come più volte la soprano inciampi con frasi di stampo razzista e non solo. Jessica sostiene che gli autori del GF Vip 6 siano già passati fin troppe volte sugli scivoloni della 75enne facendogliela passare sempre liscia.

GF Vip 6, Jessica Selassié minaccia Alfonso Signorini: “Mi alzo in piedi e me ne vado”

Duro sfogo quello di Jessica Selassié a Miriana Trevisan. Dopo le ultime frasi dette da Katia Ricciarelli, la principessa esige che siano presi dei provvedimenti disciplinari verso la soprano. “Mi alzo in piedi e me ne vado. Miriana, io mi alzo in piedi e me ne vado. Ti giuro, lo faccio”, ha chiosato la gieffina certa di abbandonare il reality qualora Signorini non dovesse affrontare la questione in puntata.

Ma facciamo un passo indietro. Katia Ricciarelli questa volta avrebbe mandato su tutte le furie la Selassié con la seguente frase: “Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato niente”. Insomma, la puntata del 7 gennaio si preannuncia già ricca di colpi di scena. Come Jessica, anche altri concorrenti sono pronti a protestare affinché la soprano sia mandata almeno in nomination d’ufficio.