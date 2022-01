Amici 21, clamoroso litigio tra alcuni allievi: tensione alle stelle – VIDEO

Amici 21, clamoroso litigio tra alcuni allievi: tensione alle stelle. Hanno perso letteralmente le staffe come immortalato da un video su Twitter

Si accendono gli animi tra i concorrenti di Amici 21. Alcuni di loro sono stati protagonisti nelle ultime ore di una dura lite legata ad un motivo piuttosto scontato: le pulizie della casetta. Il tema del contendere non è una novità, visto anche quanto accaduto in passato. Gli autori erano già intervenuti per riprendere i ragazzi sull’argomento ma a questo punto sembra che nulla sia stato recepito a dovere. A forza di richiami si sperava di aver risolto il problema e invece alla fine è servito un duro battibecco per far scoppiare il bubbone. Come riportato anche dal sito di Isa e Chia, Cosmary si è scagliata per prima contro Elena: “Ieri i pan di stelle li stavano Dario, Sissi ed Elena, che stava qui, si annoiava per arrivare a prenderli e ne ha aperto un altro pacco. Non ‘è lavoro di squadra, non c’è organizzazione. Tutto faceva schifo. Io faccio sia quando toccherebbe a me che quando non è il mio turno. Quelli che fanno di più sono Serena, Alex e forse Nicole“.

Questo sfogo ha fatto scendere nella contesa anche un altro concorrente, ovvero LDA.

“Io mi sento tra quelli che fanno tanto e bene. Sono i soliti tre, quattro che non fanno nulla. E nessuno sa mai chi sono“. Poi nei confronti di Cosmary ha aggiunto: “Non dire che sei stata solo tu a pulire, non è vero“.

LEGGIO ANCHE >>> GF Vip 6, paura per le condizioni di Manuel Bortuzzo: come sta

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, l’alunno è scomparso dal talent: “Che fine ha fatto?”. L’annuncio della madre

Amici 21, clamoroso litigio tra alcuni allievi: sono andati su tutte le furie per le pulizie

Durante le feste natalizie tra i ragazzi cresce un malcontento dovuto alle pulizie e… Per scoprire cosa è successo cliccate subito QUI ➡ https://t.co/EtN6uJa3SL #Amici21 pic.twitter.com/mGLChpjhMX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 5, 2022

Dopo i primi battibecchi è scesa in campo anche Serena, rimproverando proprio LDA di preoccuparsi più della sua camera che dei luoghi in comune. Ultimamente infatti non avrebbe aiutato Elena nella pulizia della cucina. La ballerina, sconsolata ha aggiunto: “Io non parlo, tanto non c’è collaborazione. Tra me e Luca non c’è dialogo. Non c’è nulla di costruttivo tra di noi. Non ti rigirare la frittata Luca. Ci sono persone che lo vedono“. Queste parole hanno mandato su tutte le furie LDA, confermando una tendenza che i telespettatori già avevano visto in passato. Quando si affrontano temi sulle pulizie il ragazzo perde spesso le staffe. Era già avvenuto nei confronti di Albe e Serena, che avevano saltato il loro turno, ancora una volta.