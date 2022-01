Clamoroso ritorno a Buckingham Palace: regina Elisabetta sbigottita e letteralmente senza parole.

I duchi del Sussex hanno in mente di regalare una gioia alla Regina Elisabetta. La loro assenza prolungata da Buckingham Palace, praticamente dallo scoppio della pandemia, ha rattristato Sua Maestà, soprattutto per l’impossibilità di vedere i propri nipoti. Se per Archie comunque c’è stato modo di conoscerlo al momento della nascita nel maggio 2019, la piccola Lilibet Diana ancora deve essere presentata alla bisnonna. Proprio per questo Harry e Meghan stanno pianificando un ritorno a casa nei prossimi mesi. Secondo un commentatore reale, la coppia reale dovrebbe rientrare insieme nel Regno Unito per la prima volta da marzo 2020 per celebrare lo storico Giubileo di Platino della Regina. Questo permetterebbe anche all’anziana monarca di abbracciare per la prima volta la sua piccola omonima (Lilibet era il suo soprannome da bambina).

Royal Family, Harry e Meghan fanno felice la Regina Elisabetta: faranno presto ritorno a casa

Joe Little, caporedattore della rivista Majesty, ha dichiarato al Guardian: “Siamo quasi sicuri che per il Giubileo di Sua Maestà Harry e Meghan saranno di nuovo a Londra. Alcuni vociferano anche prima“. Oltre all’ultima arrivata in casa Sussex, anche Meghan manca dall’Inghilterra ormai da tanto tempo. Dopo la rinuncia ai propri ruoli istituzionali ad inizio 2020, la Markle è rimasta lontana da Palazzo, rimanendo negli Stati Uniti a fare la mamma. Dal canto suo Harry ha avuto modo di far rientro a casa già due volte: prima per il funerale del duca di Edimburgo ad aprile 2021 e poi per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana a Kensington.

Ora la grande occasione di rivederli insieme dalle parti del Castello di Windsor ci sarà per i festeggiamenti del Giubileo di Platino di Elisabetta. La storica celebrazione inizierà ufficialmente il 6 febbraio, data di anniversario della morte di suo padre, il re Giorgio VI. Le feste principali si svolgeranno tra il 2 e il 5 giugno, in un lungo weekend caratterizzato da una serie di eventi. Il tutto inizierà con la parata ‘Trooping the Colour‘ – che sarà la prima dopo due anni a svolgersi a Londra – e si concluderà con il tradizionale raduno reale sul balcone di Buckingham Palace.