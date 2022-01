Il bambino della foto è uno dei protagonisti più amati di quest’ultima edizione del GF Vip 6. In molti lo hanno riconosciuto a una prima occhiata.

Il bambino nella foto nasce a Genova il 1 giugno 1989. Nonostante la giovane età è padre di un bambino di nome Nicolò. Definisce se stesso un padre moderno. Dopo la separazione dall’ex compagna, Clementina Deriu, ha cercato di non far sentire mai solo il bambino portandolo sempre con sé a eventi, cene con amici ed anche in vacanza. Per lui, così come per ogni genitore, suo figlio è la cosa più bella che gli potesse succedere e al contempo anche la più grande preoccupazione dato che il pensiero è sempre rivolto a lui.

La storia con la madre di suo figlio è durata ben 5 anni. Nonostante entrambi non fossero più innamorati l’uno dell’altra lui ha sempre cercato in svariati modi di ricucire il rapporto, ma quando la fiamma è ormai spenta, difficilmente la si può riaccendere.

Oggi è uno dei protagonisti più adorati del GF Vip 6: lo avete riconosciuto?

Nella stagione 2019/2020, in cerca del vero amore, decide di mettersi in gioco davanti alle telecamere di Uomini e donne. Scese le scale per corteggiare Giulia Quattrociocche, della quale è rimasto positivamente colpito. “A parte il suo lato estetico mi ha colpito sicuramente il suo carattere, i suoi modi di fare e quella sicurezza che traspare tutte le volte che dice ciò che pensa. È per tutte queste ragioni che ne sono rimasto incuriosito e ho deciso di andarla a conoscere”, furono le sue dichiarazioni sull’allora tronista che alla fine non scelse lui ma il suo rivale: Daniele.

Dopo Uomini e Donne partecipa nel 2020 a Temptation Island dove ha suscitato l’interesse di Valeria, fidanzata con Ciavy. Nel 2021 invece è entrato nella casa più spiata d’Italia ed è conteso da Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Come avete capito il bambino nella foto è Alessandro Basciano.