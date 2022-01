Napoli: i lavoratori chiedono tamponi e mascherine Ffp2 gratis

Tamponi e mascherine gratuite per tutti. Un presidio a Napoli per chiedere miglioramenti nella sanità, nei trasporti, nei luoghi di lavoro. Tamponi e mascherine gratuite, il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei mezzi di trasporto pubblico, il potenziamento del servizio sanitario nazionale: sono queste le principali richieste rivolte al governo, provenienti da un presidio lanciato dal Movimento disoccupati 7 Novembre, tenutosi in Piazza del Plebiscito, davanti la Prefettura di Napoli. La mobilitazione è stata sostenuta dal S.I. COBAS, dal Laboratorio Politico ISKRA, da Potere Al Popolo e da altri collettivi e movimenti.