Morgan, le dure parole dopo l’esclusione dal concerto di Franco Battiato – FOTO

Ancora una volta, Morgan sarebbe finito al centro di un piccolo giallo: doveva essere uno dei protagonisti del concerto-tributo a Franco Battiato, invece era assente all’evento. Ecco il duro lo sfogo dell’artista.

Dopo il concerto-evento all’Arena di Verona, che ha portato alla nascita di un doppio CD, anche la Rai ha deciso di dedicare una serata-tributo a Franco Battiato. Il 5 gennaio, a partire dalle ore 21:20, è andato in onda su Rai 3 un concerto in diretta condotto dal giornalista Pif, dove diversi cantanti si sono esibite nelle cover del maestro.

In molti hanno notato che, durante la promozione dell’evento, c’era anche Morgan. La sua presenza sembrava alquanto scontata, dal momento che lui ha sempre amato moltissimo Franco Battiato e fra i due era nata anche una bella sinergia. Lo stesso Morgan, però, ha confermato il disappunto per la sua assenza dall’evento con un duro messaggio.

Morgan dopo l’esclusione dal concerto di Franco Battiato non fa sconti ai raccomandati dello spettacolo

Morgan ha pubblicato il seguente messaggio sul proprio account Instagram: “Pare che, dal concerto di tributo a Franco Battiato, sia stata estromessa la mia canzone ‘Come un cammello in una grondaia’. Ovvero il mio unico contributo solista. Decisione irremovibile dell’ottimo conduttore (tale Pif)“.

Con un evidente sarcasmo, Morgan ha addebitato al giornalista Pif la sua esclusione dalla serata dedicata a Battiato. Ha anche insinuato che, avendo escluso proprio la canzone più rappresentativa dell’opera del cantante, forse non sarà un grande intenditore di musica. Non è però chiaro il motivo per cui Morgan sarebbe stato escluso dall’evento.

Ecco il messaggio scritto su Instagram: