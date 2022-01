Mauro Icardi, addio choc a causa di Wanda Nara: è stato licenziato!

Una storia molto particolare quella capitata tra Mauro Icardi e Wanda Nara: tutto è iniziato con una storia su Instagram

Il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi è un po’ ambiguo e negli ultimi mesi l’hanno ampiamente dimostrato, ma quanto accaduto da ultimo ha davvero superato ogni limite della realtà.

Stando ai rumors argentini, tutto è iniziato con un box delle domande che ha postato su Instagram il bodyguard di Wanda Nara, Agustin Longuiera, che ha affermato avrebbe risposto anche alle domande più ‘piccanti’. Quest’ultime, però, non sono piaciute al centravanti del PSG che l’ha licenziato.

Mauro Icardi-Wanda Nara-Augustin Longuiera: cos’è successo

Su Instagram, la guardia del corpo di Wanda Nara, Agustin Longueira, si è lasciato a confessioni un po’ troppo intime per i gusti di Mauro Icardi che ha deciso di licenziarlo immediatamente. In particolare, le domande poste sono state: “Ti piacerebbe entrare in Wanda?” e Augustin ha replicato: “Chi non vorrebbe?”. Ma non solo. “Cosa provi per Wanda?”, il bodyguard ha risposto: “Molto amore”. “Inizeresti una relazione con una donna sposata?” e lui in modo secco e convinto: “Sì”.

Visto che la fedeltà nella coppia Icardi-Nara non è molto conosciuta, il talento argentino ha deciso di eliminare il problema alla radice e assolvere dal suo incarico la guardia del corpo. L’ex militare è stato dunque messo alla porta dal centravanti del PSG che si è mostrato un po’ geloso nei confronti della sua amata Wanda.