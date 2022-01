Mascherine Ffp2: a Milano molte farmacie non si sono ancora adeguate ai prezzi calmierati

Troppe richieste e tempi lunghissimi per avere nuove mascherine: alcune farmacie non hanno ancora ricevuto ancora comunicazioni ufficiali sui nuovi prezzi.

Molte farmacie di Milano non si sono ancora adeguate ai prezzi calmierati delle mascherine Ffp2 a 0,75 centesimi. Il quotidiano online free.it ha fatto un giro per vedere quanto costano.

Una farmacista: “Nessuna comunicazione ufficiale sul nuovo costo”

Tra le lunghe code per il tampone e quelle per i farmaci, sono entrati nel primo negozio che ha venduto una mascherina al prezzo di 1.50 euro, quindi il doppio rispetto al prezzo stabilito. La farmacista ha raccontato che non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale del nuovo costo e che le persone, subito dopo la diffusione della notizia, sono corse in massa a fare scorte di Ffp2 a 0,75 centesimi. Non tutte le farmacie hanno potuto subito modificare il costo. E così le hanno trovate ancora un costo abbastanza elevato.

Per le mascherine a 0.75 centesimi “troppe richieste e tempi lunghissimi”

Alcuni lettori hanno raccontato di aver trovato ieri e ancora oggi Ffp2 a oltre 2,50 l’una in farmacie anche in altre zone di Milano. In zona Lambrate, per esempio, una farmacia vende le mascherine Ffp2 a 1.50 euro. “Per ora abbiamo questa fornitura e abbiamo anche abbassato il prezzo. È fortunato a trovarle. Finché non finiscono le vendiamo a 1.50 euro. Abbiamo ordinato la nuova fornitura di Ffp2 a 0,75 centesimi ma non sappiamo quando arriverà. Troppe richieste e tempi lunghissimi”, ha spiegato il farmacista.

Proseguendo il giro in altre zone della città, free.it ha visitato un’altra farmacia dove la mascherine sono terminate e non ancora rifornite. La farmacista ha affermato che sono giorni che, nonostante le richieste, non arrivano forniture. Forse anche perché le aziende devono adeguarsi al prezzo calmierato. Molte altra farmacie e parafarmacie della zona hanno confermato che le mascherine non arrivano. In bella vista all’ingresso e anche attaccato al bancone, c’è il cartello che avvisa i clienti: mascherine Ffp2 terminate. “Non ce le hanno ancora recapitate e in ogni caso non abbiamo ricevuto una comunicazione del nuovo prezzo”, ha detto il farmacista. “Noi le abbiamo sempre vendute a un prezzo basso e ci adegueremo ai 0,75 centesimi, non appena ci arriveranno”, ha aggiunto.

Nelle altre due farmacie dove Free.it è andato a controllare, le mascherine sono vendute esattamente quanto stabilito: 0,75 centesimi. “Siete stati avvisati?”. “No”, ha risposto la dottoressa. “Anche prima le vendevamo a 75 centesimi, 1,50 la coppia. Mentre le chirurgiche le vendiamo a 30 centesimi”.