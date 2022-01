Green pass ai guariti: dal 6 gennaio arriva il rilascio automatico

Alle 23 di oggi, mercoledì 5 gennaio, scatterà la riattivazione automatica del Green pass per chi guarisce dal Covid. Il ministero della Salute ha cambiato la procedura per i cittadini positivi al virus, in seguito al caos degli ultimi giorni che ha causato ritardi nell’inserimento dei dati sulla piattaforma nazionale. Il sistema diventerà operativo a partire da domani, 6 gennaio.

LEGGI ANCHE: Obbligo Super Green pass e regole per il ritorno a scuola: le possibili scelte del Governo

Come funzionerà il sistema

Attualmente, alla comunicazione della positività al tampone, il certificato verde viene automaticamente bloccato sulla piattaforma. Per sbloccarlo, il medico di base deve inserire il certificato di guarigione che si ottiene con tampone negativo.

Da domani invece, scatterà il doppio automatismo: il tampone positivo sospende il Green pass, mentre quello negativo lo riattiva. I tecnici hanno effettuato modifiche all’algoritmo, in modo che sulla piattaforma nazionale e sull’App Io la registrazione dei dati venga effettuata in tempo reale e senza ritardi. Il tampone negativo cartaceo è valido ai fini della certificazione di guarigione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Djokovic all’Australian Open senza vaccino: “Ho chiesto l’esenzione”. Scoppia la polemica sui social

Quarantena: cosa cambia

Gli asintomatici che lo sono sempre stati o che lo sono da tre giorni, che hanno fatto la terza dose o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, devono stare in isolamento per 7 giorni. Al termine, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare. I sintomatici invece, devono restare in isolamento per 10 giorni ed uscire con tampone negativo.

Chi ha ricevuto due o tre dosi di vaccino da meno di 120 giorni non deve rispettare la quarantena se ha avuto contatti stretti con un positivo. Ma deve indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni.

Chi è vaccinato da più di 120 giorni deve stare in quarantena per 5 giorni e uscire solo con tampone negativo. Chi non è vaccinato invece, deve restare a casa per 10 giorni e uscire solo con tampone negativo.