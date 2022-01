GF Vip, emozionante proposta in ginocchio: “Vuoi fidanzarti con me?”. I fan sono letteralmente rimasti di stucco come i coinquilini

Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello sono sempre più delineate. I telespettatori hanno imparato ormai bene le caratteristiche dei vari personaggi, specie da parte di chi è “rinchiuso” fin da settembre. Tra amori e amicizie, ogni giorno ne succedono di belle e di nuove. Ieri ad esempio è stata una giornata particolarmente convulsa, tra liti e riappacificazioni, fino a tarda sera. Al centro delle discussioni c’erano Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, che sono finite a cenare in disparte in veranda. Intorno al tavolo da pranzo, invece, è andata in scena una vera e propria dichiarazione. Su invito di Giucas Casella, Alessandro Basciano ha deciso di esprimere il suo amore nei confronti di Sophie Codegoni. Giucas ha organizzato una vera e propria proposta di fidanzamento. Gli altri inquilini erano tutti sbalorditi e hanno assistito alla scena con uno sguardo particolarmente divertito. Nonostante i due abbiano dichiarato a più riprese di non essere molto romantici, si sono prestati alla perfezione alla gag, davvero molto riuscita, vedendo anche i commenti entusiasti da parte dei fan sui social.

LEGGI ANCHE >>> Terrore durante la gravidanza per ex GF Vip: esperienza agghiacciante

LEGGI ANCHE >>> Ex tronista di Uomini e Donne al pronto soccorso: apprensione tra i fan

GF Vip, emozionante proposta di Alessandro Bresciani a Sophie Codegoni: “Vuoi fidanzarti con me?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da • ISA E CHIA • (@isaechia)

Al pianoforte, per creare l’atmosfera, si è cimentato Manuel Bortuzzo, che ha suonato una pezzi di grande effetto. Con l’accompagnamento sonoro adeguato, Alessandro Bresciani si è inginocchiato davanti alla sua Sophie, con una frase molto toccante.

“Non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me”. Gli applausi e le urla degli altri concorrenti hanno affiancato le risate dei due e poi è partito un urlo congiunto: “Bacio, evviva gli sposi”. L’unica cosa che ha lasciato tutti perplessi è la mancata risposta della diretta interessata. Va bene non essere molto romantica, come da lei ammesso, ma qualcosina non è andato per il verso giusto. Alessandro ha subito sdrammatizzato dicendo: “Aspetta di dirmi no in diretta nazionale”. Tra il tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne le cose proseguono comunque nel migliore dei modi. Vedremo se scoccherà il vero e proprio amore con tanto di fidanzamento ufficiale.