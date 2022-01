Ex tronista di Uomini e Donne al pronto soccorso: apprensione tra i fan

Disavventura per un ex tronista di Uomini e Donne durante la notte di Capodanno. Andiamo a vedere cosa gli è successo durante i festeggiamenti.

Qualche giorno fa un ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in felicità. Stiamo parlando di Joele Milan, che però poche ore fa ha vissuto una vera e propria disavventura. Infatti l’influencer ha deciso di documentare il tutto attraverso il proprio profilo Instagram, seguitissimo dai fan della trasmissione.

Joele infatti ha comunicato a tutti che è finito in Pronto Soccorso, scrivendo sulle sue stories: “Iniziato il 2022 al top“. Nonostante la foto che ha fatto preoccupare i fan, il tronista non ha avuto tempo di comunicare ulteriori aggiornamenti riguardanti l’incidente che lo ha colpito. Quindi al momento è top secret la causa che ha spedito Joele direttamente al Pronto Soccorso.

Uomini e Donne, Joele Milan al Pronto Soccorso: preoccupazione tra i fan

Qualche giorno prima di Natale lo stesso Joele Milan aveva dichiarato di star attraversando un momento difficile in famiglia. In occasione delle festività natalizie, l’ex tronista ha vantato le sue spalle larghe ai fan e di essere forte abbastanza per affrontare questo brutto periodo. Nonostante ciò l’influencer ha ringraziato tutti i fan sui social scrivendo: “Ringrazio davvero di cuore le persone che in questo periodo si sono preoccupate per me e la mia famiglia, e ringrazio chi ha dimostrato di volermi bene“.

Ci aveva pensato lo stesso Joele a raccontare le sue difficoltà affermando di volersi anche allontanare dai social. Infatti sul suo profilo annunciò: “Volevo dirvi che non è un momento semplice, sto vivendo un momento particolare in famiglia, motivo per cui stavo pensando di staccare un po“. Nonostante l’inaspettato annuncio, però, Joele non si è mai distaccato dai social, tenendo i followers aggiornati sulla sua vita quotidiana.