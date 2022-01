Emma Marrone scrive a Stefano De Martino: i fan sognano ad occhi aperti – FOTO

Emma Marrone scrive a Stefano De Martino: i fan sognano ad occhi aperti. La cantante ha voluto commentare in modo inequivocabile su Instagram

Si erano conosciuti sui banchi di ‘Amici‘, il programma cult condotto da Maria De Filippi. Circa 12 anni fa Emma Marrone e Stefano De Martino muovevano i primi passi all’interno del mondo dello spettacolo, divenendo in breve tempo due stelle di primaria grandezza. Cantante e ballerino, i due hanno condiviso anche un grande amore, quando erano poco più che ragazzi. Da quei giorni ne è passata di acqua sotto i ponti, ma l’affetto sembra essere rimasto inalterato. Di storie ne hanno vissute entrambi diverse, anche piuttosto inflazionate sui social e sui portali di Gossip (basta pensare a Belen). Proprio la showgirl argentina fu la principale causa della rottura tra i due, con Emma non ha mai nascosto di aver provato un grosso dolore. Dopo averle spezzato il cuore, però, Stefano ha saputo ricucire i rapporti, tornando ad avere un legame speciale.

Proprio qualche tempo fa, in occasione del compleanno di De Martino, la cantante ha fatto gli auguri al suo ex, palesando un rancore ormai sopito.

Emma Marrone scrive a Stefano De Martino: commento positivo su Instagram – FOTO

In queste settimane Stefano De Martino è impegnato professionalmente con ‘Bar Stella’, un programma di intrattenimento su Rai 2. I riscontri degli ascolti sta dando buone risposte e hanno permesso all’ex ballerino di partire con il piede giusto in questo 2022. Ad esserne contenta è stata anche Emma Marrone, che tramite una storia su Instagram ha espresso tutta la soddisfazione per i successi professionali dell’ex fidanzato.

La cantante ha postato una foto del suo televisore mentre stava seguendo la puntata del programma e ha aggiunto una didascalia piuttosto eloquente: “Proud (in italiano orgogliosa, ndr)”.

L’ennesima conferma di come i due siano finalmente in buoni rapporti, avendo sotterrato tutti i risentimenti per quanto avvenuto in passato. I fan hanno commentato con grande entusiasmo.