Belen Rodriguez pizzicata con Marco Borriello in un ristorante: i dettagli dell’incontro. La storica coppia è rimasta in ottimi rapporti

Sono stati una coppia bellissima nel mondo del calcio. Marco Borriello e Belen Rodriguez rappresentavano alla perfezione il classico accostamento tra la modella mozzafiato e il protagonista sportivo. Una perfetta diapositiva per i rotocalchi di gossip, che ha tenuto col fiato sospeso tantissimi appassionati del genere. Ora a distanza di anni i due sembrano avere ancora un ottimo rapporto. Poco tempo fa, infatti, la showgirl argentina ha presentato la figlia Luna Marì all’ex fidanzato. Come rivelato da uno scoop del settimanale Chi, i due si sono ritrovati (casualmente) all’interno di un ristorante. Mentre stavano mangiando ai rispettivi tavoli si sono accorti l’una della presenza dell’altro e hanno finito per scambiare quattro chiacchiere. Il magazine di gossip ha specificato come proprio Belen abbia insistito affinché l’ex calciatore di Milan e Roma tra le altre conoscesse la sua secondogenita.

LEGGI ANCHE >>> Belen Rodriguez, clamorosa confessione: “Penso di averle anche io” – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Ex tronista di Uomini e Donne al pronto soccorso: apprensione tra i fan

Belen Rodriguez pizzicata con Marco Borriello in un ristorante: gli ha presentato la figlia Luna Marì

Belen e Marco Borriello sono stati insieme circa 15 anni fa, quando entrambi erano ancora dei ragazzi. Secondo quanto rivelato dagli esperti del settore, lo sportivo è diventato come un vero e proprio zio per la figlia che la modella sudamericana ha avuto con Antonino Spinalbese. Attualmente la Rodriguez si trova in vacanza assieme alla socia e amica, Patrizia Griffini, con la quale condivide il salone di bellezza. Come testimoniato dai social le due si stanno godendo sole, caldo e relax, tra tuffi in piscina e costumi mozzafiato. Una pausa fondamentale per ricaricare le pila in vista della ripresa lavorativa nella seconda metà di gennaio. Questo viaggio ha segnato il primo vero allontanamento dell’argentina dalla piccola Luna Marì, rimasta con il papà. La storia tra Antonino e Belen è ormai terminata in modo definitivo e i due stanno cercando di rimanere in buoni rapporti per il bene della piccola. Spinalbese ha commentato su Instagram: “Ogni giorno mi insegni qualcosa”, condividendo le foto con la figlia in braccio.