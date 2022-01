Amici 21, l’alunno è scomparso dal talent: “Che fine ha fatto?”. L’annuncio della madre

La sua assenza è stata evidente e molti se ne sono resi conto: che fine ha fatto l’alunno di Amici 21? Risponde la madre

Nei video mostrati ad Amici 21 è stata subito notata un’assenza molto pesante la notte di Capodanno: che fine ha fatto Crytical? I fan del cantante neo ammesso nella scuola del talent show si sono immediatamente preoccupati perché l’ultimo aggiornamento è di uno stato influenzale prima delle festività natalizie.

Sui social sono rimbalzate varie ipotesi, tra queste il fatto che Crytical non fosse ancora rientrato in casetta e stesse rispettando la quarantena altrove. È stata la mamma del cantante a dare qualche risposta ai fan del ragazzo quasi maggiorenne.

Amici 21, Crytical è sparito: parla la mamma del cantante

C’è ma è 👻 — Maria Grazia Casalino (@GraziaCasalino) January 4, 2022

Sui social, la mamma di Crytical ha ironizzato molto sul fatto che suo figlio è un fantasma all’interno di Amici 21, ma ha rassicurato tutti i suoi fan: “Lo rivedremo domenica”. Per il 9 gennaio, infatti, è prevista la messa in onda di una nuova puntata del talent show in cui, finalmente, tornerà anche il giovane cantante.

Dandogli del fantasma, la mamma molto social di Crytical ha raccontato anche un aneddoto di cui è protagonista: