Alberto Matano sconvolto per l’incidente in diretta: non era mai successo

Alberto Matano è stato protagonista di un incidente davvero insolito durante la puntata de La vita in diretta del 5 gennaio. Ecco cosa è successo.

Alberto Matano si è detto incredulo per quanto è successo il 5 gennaio durante La vita in diretta. Effettivamente, una cosa del genere si fa fatica a ricordare di averla vista durante un programma televisivo. Fra l’incredulità degli spettatori, il conduttore non ha lasciato passare in sordina quanto successo, ma ha confermato e condannato la situazione.

Nel corso della trasmissione, Matano ha deciso parlare della scomparsa di Liliana Resinovich. Come di consueto, l’inviata del programma si trovava con il marito della donna di cui non si hanno più notizie da tempo. Le indagini sembrerebbero essere giunte ad un punto di svolta con il ritrovamento di un cadavere in un sacco.

Alberto Matano, le dure parole dopo l’incidente

Nel corso del servizio de La vita in diretta, agli spettatori non è sfuggito che il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano, ad un certo punto sembrava essere letteralmente scomparso nel nulla. Inizialmente, l’inviata ha cercato di sminuire: “È molto provato“. Alberto Matano, però, ha voluto chiarire qual era l’incidente appena accaduto.

Sebastiano sarebbe andato via all’improvviso perchè la concorrenza, ovvero Pomeriggio Cinque News, gli avrebbe portato via l’ospite. Matano ha voluto chiarire che è stata proprio la troupe di Canale 5 a portare via Sebastiano. Poi ha aggiunto: “Sono cose che succedono ma non dovrebbero accadere. Non è il mio stile, per fortuna“.