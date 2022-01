Affare lampo per la Juventus: Allegri abbraccia un big del Chelsea. I bianconeri provano il colpaccio in vista di giugno

Massimiliano Allegri sta cercando di preparare al meglio la super sfida con il Napoli, alla ripresa dopo la pausa invernale. Alcuni problemi arrivano dalla situazione Covid a Torino. Chiellini, Pinsoglio e Arthur sono out, ma i partenopei sembrano essere in condizioni ancor peggiori. La Asl sta valutando la possibilità di rinviare la partita, proprio come avvenuto lo scorso anno, al netto della farsa della presentazione in campo senza avversari. ‘La Vecchia Signora’ sa benissimo che nel girone di ritorno i margini di errore sono molto più ridotti se veramente si vuole strappare un posto tra le prime quattro. Qualificarsi alla prossima Champions League è un passaggio obbligato sia dal punto di vista economico che tecnico. Proprio per questo qualcosa di importante verrà fatto anche in questo mercato di gennaio. In attacco si continua a parlare di Mauro Icardi, in uscita dal Psg e voglioso di tornare in Serie A. Per giugno l’obiettivo resta Scamacca e proprio in queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli con il Sassuolo.

In estate potrebbe essere piazzato un colpo importante anche in difesa, dove de Ligt è in uscita. Raiola lo porterà molto probabilmente a Barcellona, lasciando un vuoto da colmare. Il nome più gettonato è quello di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea. Secondo Sky Sports Uk, sull’ex Roma è balzata in pole position la Juventus, nonostante la concorrenza sia agguerrita. Su di lui ci sono infatti sempre il Manchester United e il Real Madrid, ma per svariati motivi, finora, non hanno ancora affondato il colpo. Gli inglesi perchè dopo l’arrivo di Rangnick cercano profili più giovani, le Merengues perchè stanno concentrando i propri sforzi sull’attacco, con Mbappè e Haaland sempre in cima alla lista dei desideri. Rudiger può tornare in Serie A e può farlo con la maglia bianconera.