Addio per sempre a Whatsapp per tutti questi utenti: adesso è ufficiale

WhatsApp è pronto a dire addio a tutti gli utenti possessori di questi smartphone. Andiamo a vedere chi dovrà prendere provvedimenti.

È iniziato un nuovo anno anche per WhatsApp, che è pronto a sorprendere con tantissimi aggiornamenti che accontenteranno tutte le richieste degli utenti. Proprio questi continui update, però, stanno determinando l’addio dell’applicazione a diversi utenti, possessori di smartphone oramai obsoleti. Inoltre l’addio all’applicazione non riguarderà un sistema operativo specifico, visto che nella lista aggiornata troviamo anche degli smartphone Apple.

Il tutto è proprio dovuto all’invecchiamento di questi dispositivi, che non sono attrezzati per sostenere i continui aggiornamenti del servizio di messaggistica istantanea di Meta. Mentre invece per tutt’altra serie di smartphone sarà possibile continuare ad aggiornare l’applicazione. Andiamo quindi a vedere quali saranno i device che dovranno dire addio all’applicazione di messaggistica istantanea.

WhatsApp, arriva l’addio a diversi smartphone: quali sono

Andando a semplificare la faccenda dovranno dire addio a WhatsApp diversi dispositivi Android e iOS. Nel dettaglio quindi, dovranno cambiare smartphone tutti coloro che sono in possesso di un dispositivo che montano il sistema operativo iOS 9 o quello Android 4.04, andiamo quindi a vedere tutte le novità in dettaglio.

Non ci saranno particolari aggiornamenti per i dispositivi aggiornati a iOS 10 e successivi e dotati di un processore pari o superiore all’A9. Negli ultimi giorni si è parlato di un addio di iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE, ma questi se verranno aggiornati correttamente potranno raggiungere anche iOS 15, con WhatsApp che continuerà a funzionare.

Mentre per quanto riguarda Android si dovrà dire addio a diversi tipi di smartphone di diversi colossi della tecnologia. Andiamo quindi a vedere la lista completa.