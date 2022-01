Uomini e Donne, dramma per un ex protagonista: “C’è sempre qualcosa che non va” – VIDEO

Ex protagonista di Uomini e Donne non sta attraversando un buon periodo: la sua confessione ha sorpreso i fan

Tra le tante dame approdate e poi andate via da Uomini e Donne, in molti ricordano Valentina Autiero. Seguitissima sui social, però, la 41enne tiene aggiornati i suoi followers. Valentina ha raccontato che dal punto di vista lavorativo, nel 2021 ha ricevuto non poche delusioni.

“Devo rimettermi alla ricerca di un altro lavoro perché, per tanti motivi, uno non mi basta. Quando pensi di essere serena e di aver trovato una dimensione c’è sempre qualcosa che non va!“, ha chiosato la Autiero. Ma a cosa sono dovuti questi problemi in campo lavorativo?

L’ex dama di Uomini e Donne, Valentina Autiero, è tornata su Instagram ad aggiornare i propri followers. La 41enne ha raccontato che il 2021 è stato deludente dal punto di vista lavorativo e che per questo motivo, nel 2022 dovrà cercare un altro lavoro. “Quanto pensi di aver trovato una dimensione c’è sempre qualcosa che non va.. Le parole al vento, promesse e chiacchiere inutili ma più o meno siamo tutti sulla stessa barca”, ha dichiarato Valentina.

Inoltre l’ex dama del torno over ha confessato di essersi un po’ rigenerata in questi ultimi giorni: “Avevo bisogno di staccare da tutto ciò che non è finto ma neppure reale”. Infine Valentina ha raccontato di essere tornata in palestra per lavorare anche sulla sua forma fisica. A tal proposito ha consigliato un prodotto che ha già sperimentato su se stessa.