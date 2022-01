Uomini e Donne, brutta disavventura per un celebre volto: sgomento tra i fan. Se l’è vista davvero brutta nelle ultime ore

E’ un momento estremamente complesso per una delle protagoniste di Uomini e Donne. Noemi Baratto, interprete apprezzata del format di Maria De Filippi ha dovuto sconfiggere oltre al Covid anche le malelingue. L’ex corteggiatrice è risultata positiva giorni fa e ora dopo molta pazienza e una lunga quarantena sembra essere vicina alla fine del tunnel. Il tampone antigenico è risultato negativo e per la conferma definitiva ci sarà bisogno di quello molecolare. Anche il suo ex compagno, Matteo Fioravanti, è riuscito ad uscire dal contagio, piuttosto prolungato.

Su Instagram, la ragazza, che è uscita da poco dall’esperienza nello show di Canale 5, ha aperto un confronto con i fan, rispondendo ad alcuni messaggi. Purtroppo tra questi era presente anche un commento razzista, che si riferiva alla sua origine napoletana. Un bruttissimo riferimento di discriminazione territoriale che non è passato inosservato.

L’utente in questione la invitava ad imparare l’italiano. Noemi ha preso piuttosto male il commento nella sua storia ed è partita al contrattacco.

“Quanto mi fa tristezza questa gente che non fa altro che dire ‘cavolate’ (ndr) perchè non ha di meglio da fare, non ho mai trovato il senso di tutto ciò”.

L’accusa riguardo la sua provenienza e la sua capacità linguistica l’ha spinta a tirar fuori l’orgoglio delle origini, tanto da replicare: “La cadenza napoletana si sentirà e sinceramente non mi dispiace per niente. Tu riesci a fare qualcosa di interessante nella vita?”.