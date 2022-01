Una vita anticipazioni, Genoveva e Felipe: addio e vendetta

Le anticipazioni di Una Vita svelano che tra Genoveva e Felipe ci sarà un amaro addio, ma la Salmeron non gliela farà passare liscia

Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere che nei prossimi episodi i telespettatori assisteranno ad un amaro addio tra Genoveva e Felipe.

In Italia, nelle prossime puntate, i telespettatori assisteranno all’arresto della Salmeron per l’omicidio di Marcia. Il piano di Felipe, Mendez, Santiago e Laura procede a gonfie vele fin quando Genoveva non tifa fuori l’asso dalla manica: prima attraverso il Re e poi grazie alla Chiesa, la Salmeron ottiene l’innocenza.

Anticipazioni Una Vita, Felipe vola in Austria: Genoveva is vendica

Dopo aver trascorso una notte in prigione a causa della spropositata reazione dopo l’assoluzione di Genoveva, Felipe decide di volare in Austria da suo figlio Tano. Il ragazzo, adottato con Celia, si trova in un altro Paese per studiare e l’avvocato decide di raggiungerlo. Alla notizia la Salmeron non reagisce bene, si presenta ai saluti per Felipe e tra i due c’è un amaro addio.

Il lieto fine che tanto ha sperato la Salmeron non ci sarà e si lascerà ad una minaccia crudele: un giorno se la prenderà direttamente con Tano per averla allontanata da Felipe. Tuttavia, adesso Genoveva è proiettata verso nuove alleanze: la sua vicinanza con i Quesada si fa preoccupante.