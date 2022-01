“L’unica persona che mi preoccupa sei tu”: Tommaso Zorzi attacca un senatore – FOTO

Tommaso Zorzi torna ad attaccare il senatore per difendere il suo programma: è botta e risposta social dei due

Tommaso Zorzi e Simone Pillon tornano allo scontro. Il senatore ha pubblicato una foto del programma di cui l’influencer è conduttore, Drag Race Italy -noto format statunitense- protestando per la messa in onda di quest’ultimo.

LEGGI ANCHE > > > Fedez con il Covid fa il test dei sapori: non ne azzecca uno

NON PERDERTI > > > Carlo Conti dice basta: la novità non piace al pubblico

In particolare, Simone Pillon ha scritto: “Ho felicemente rinunciato a Sky nel maggio 2021 e sono assolutamente convinto della decisione, visto che era ormai una continua propaganda LGBT”. In più, il senatore ha aggiunto: “A quanto pare avevo ragione, se questo è “il meglio dell’intrattenimento”. 48 euro all’anno per vedere le Drag Queen? No grazie! Tanto più che rischiamo di finanziarli e poi di trovarli nelle scuole dei nostri figli a leggere fiabe Gender”.

LEGGI ANCHE > > > Alfonso Signorini, l’anno comincia malissimo: Mediaset studia le contromosse

Tommaso Zorzi attacca Simone Pillon: “L’unica persona che mi preoccupa sei tu”

Con la solita grazia che lo contraddistingue, Tommaso Zorzi non le ha mandate a dire a Simone Pillon. Su Instagram, il vincitore del GF Vip 5 ha risposto al senatore: “Ciao Simo, spero tu abbia passato delle buone feste. Qui l’unica persona che mi preoccuperebbe all’interno di una scuola sei tu”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, terremoto nella casa: “Mi rivolgerò ai miei legali” – FOTO

Zorzi ha poi aggiunto, senza mezzi termini: “È così bello sapere che quello che faccio non ti piace, non hai idea. Sarei terrorizzato del contrario. Augurandoti di risolvere presto il tuo risentimento con Sky, ti auguro un buon 2022”. Inoltre, per chiudere il messaggio, l’influencer gli ha fatto notare che Drag Race Italy è trasmesso su Discovery +.