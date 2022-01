Sanremo 2022, ad affiancare Amadeus ci sarà proprio lui: l’indiscrezione

Spunta una nuova indiscrezione sul Festival di Sanremo 2022. La notizia fa impazzire di gioia gli appassionati della kermesse musicale: tutti i dettagli

Manca sempre meno all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo e intanto spunta un’indiscrezione bomba: Fiorello sarà al fianco di Amadeus. I duo, che tanto è piaciuto al pubblico di Rai Uno, dovrebbe replicare insieme per il terzo anno consecutivo.

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Con Fiorello c’è un rapporto speciale. Noi non parliamo mai di Sanremo. – Ha dichiarato alla stampa Amadeus -. Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo e deciderà lui se e quando venire all’Ariston”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo 2022, a rischio per Covid? Spunta l’indiscrezione

Sanremo 2022, Fiorello varcherà nuovamente il palcoscenico dell’Ariston? Indiscrezione bomba

Al momento non vi sono state comunicazioni ufficiali ma alcuni indizi farebbero pensare al ritorno di Fiorello sul palcoscenico dell’Ariston. Lo showman dal 20 gennaio al 18 febbraio sarà impegnato con il suo nuovo tour teatrale “Fiorello Presenta!” ma, dal 28 gennaio all’8 febbraio è prevista una pausa.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Orietta Berti lascia tutti a bocca aperta: arriva un’importantissima rivelazione

Ricordiamo che proprio in quei giorni, precisamente dall’1 al 5 febbraio, andrà in scena la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Si tratta solo di una coincidenza? Staremo a vedere quando Amadeus, tra pochissimi giorni, annuncerà i nomi di chi lo accompagnerà per tutta la kermesse musicale.