“È la prima volta in tre anni”, due concorrenti a rischio provvedimento disciplinare – VIDEO

Lulù Selassié e Soleil Sorge a rischio provvedimenti disciplinare? Alfonso Signorini ha perso la pazienza con i gieffini di quest’anno

Mai come quest’anno, il Grande Fratello sta calcando la mano con i provvedimenti disciplinari: linguaggio inadeguato, pulizia inesistente e molto altro stanno facendo spazientire il padrone di casa, Alfonso Signorini, che i suoi vipponi se li è scelti appositamente.

LEGGI ANCHE > > > Fedez con il Covid fa il test dei sapori: non ne azzecca uno

NON PERDERTI > > > Carlo Conti dice basta: la novità non piace al pubblico

Tuttavia, ieri anche il direttore del settimanale Chi ha perso le staffe ed inveito contro i coinquilini: “L’educazione insegna che se vi chiedo, per cortesia, di far silenzio voi fate silenzio. Ma dove siete stati educati?! In tre anni è la prima volta che mi capita un disagio del genere”.

LEGGI ANCHE > > > Alfonso Signorini, l’anno comincia malissimo: Mediaset studia le contromosse

Lulù Selassié e Soleil Sorge a rischio provvedimento disciplinare?

In particolare, ieri Signorini se l’è presa con Soleil Sorge e Lulù Selassié. Alla prima ha sbottato: “Tu mi parli sempre sopra. Se io dico: Silenzio voi dovete avere rispetto. Non perché sono io ma perché c’è qualcuno che sta facendo il proprio lavoro. Anche per il pubblico a casa che non capisce niente”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, terremoto nella casa: “Mi rivolgerò ai miei legali” – FOTO

Con la Principessa Selassié, invece, è stato ancora più duro per il suo linguaggio molto inadeguato: “Un’eleganza di altri tempi”, ha tuonato ed ha poi aggiunto “Non si può legittimare un atteggiamento volgare, maleducato, saccente. Lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello. Se no così non vado avanti”.