“Manuel è spento, non parla più”, l’annuncio allarma tutti: colpo di scena al GF Vip

Un’allarmante dichiarazione riguarda Manuel Bortuzzo: non è più felice al GF Vip secondo i suoi coinquilini

Manuel Bortuzzo è diventato insofferente alla sua esperienza al GF Vip 6 già da un po’, ma i coinquilini, questa volta, hanno notato qualcosa di diverso. Le accese discussioni di ieri sera, lunedì 3 gennaio, in diretta a Canale 5, hanno inevitabilmente portato strascichi lungo tutta la notte e la giornata di oggi.

In particolare, Katia Ricciarelli ha trovato che il nuotatore sia molto provato: “È cambiato questo ragazzo, è cambiato. C’ha gli occhi spenti. È stanco? Anche io… Non partecipa, non gliene frega niente, non dice una parola, non si dissocia, niente”.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo insofferente: c’entra Lulù?

Manuel Bortuzzo è stato chiaro: per il 17 gennaio vorrebbe andare via, ma gli autori glielo concederanno? Il nuotatore è uno dei più amati dal pubblico ed il suo addio potrebbe voler significare molto, ma la sua insofferenza per il reality show è ormai evidente sia dentro che fuori dalla casa. Soleil, parlando con la soprano, si è lamentata della sua nomination: “Come si è fatto intortare, anche a dire certe cose. Poi lui a me ha sempre detto delle cose tutt’altro rispetto a quello che ha appena detto lì dentro, ci son rimasta proprio male”.

Soleil e Katia, infine, hanno appellato Lulù come ‘sanguisuga’ fino a scommettere, insieme a Sophie Codegoni, sulla durata della loro relazione fuori dalla Casa.