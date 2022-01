Terremoto nella casa del GF Vip 6. Arriva una presa di decisione: “Mi rivolgerò ai miei legali”.

La prima puntata del nuovo anno del GF Vip 6 è cominciata col botto. Ad aprire le danze l’entrata di Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis, chiamata da Alfonso Signorini a sostituire Sonia Bruganelli, moglie del conduttore di Avanti un altro. Dopo le presentazioni i riflettori sono stati tutti per i vipponi che non si sono risparmiati e hanno vuotato il sacco. Prima il confronto tra Clarissa Selassié con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Dopo quello tra la cantante lirica e l’ex velina di Striscia la notizia Miriana Trevisan.

Dopo il litigio tra le due Alfonso Signorini ha mandato in onda un video in cui Giacomo Urtis si confidava con Soleil Sorge convinto di sfuggire alle telecamere, parlando della Trevisan: “Poi, quando usciamo da qua, ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco. Ti racconto cosa ho visto prima di entrare qua. Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30 mila euro”.

Soleil Sorge non ha messo in dubbio le parole del suo amico: “È molto evidente il modus operandi, l’ho riconosciuta subito. Per quello dico che la vera maga della casa sono io. Non mi convince. Sta qui a fare la vittima e tutti ci cascano, ci credono”. E Giacomo ha concluso: “Prima li abbonisce l’uno dopo l’altro, li intorpidisce”.

GF Vip 6, terremoto nella casa: “Mi rivolgerò ai miei legali” – FOTO

Davanti alle parole di Giacomo Urtis Miriana Trevisan è esplosa: “Io non so cosa dire, sono senza parole. Mi fa veramente schifo tutto questo. Soprattutto Giacomo che sa tante cose vere e profonde di me”. Ed ha precisato che si tratta di cose non vere. Giacomo Urtis si è scusato, confermando tuttavia la veridicità del suo racconto.

In serata è arrivata la replica di Pago, padre del figlio tirato spesso in causa nella casa ed ex marito di Miriana Trevisan. Il cantante su Instagram ha deciso di mettere i puntini sulle i attraverso un post molto profondo. “Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio. Pago”.