Francesca Cipriani, confessione choc: spunta l’esistenza di un figlio

“E’ piccolino e ancora non parla molto. Abbiamo un bel rapporto”, con queste parole Francesca Cipriani ha confessato la presenza di un figlio

Nonostante stiano insieme da pochi mesi, Francesca Cipriani ha deciso di sposare il suo ragazzo Alessandro Rossi. Una love story che in molti stentano a credere e, proprio a tal proposito, raggiunta dal settimanale Nuovo Tv la Cipriani ha dichiarato: “Non sono una persona che fa delle farse, non le ho mai fatte nella mia vita. Sono una donna sincera e chi mi conosce lo sa. Io e Alessandro non vediamo l’ora di sposarci”.

La loro relazione nei scorsi mesi è sbarcata nelle case degli italiani attraverso il GF Vip 6 dove l’imprenditore emiliano ha chiesto la mano a Francesca. “Mi dispiace che non sia arrivata al cuore questa grande emozione, noi ci sposiamo e saremo felici per sempre“, ha chiosato ancora la soubrette in difesa della sua relazione con Alessandro.

Francesca Cipriani rivela: il figlio segreto del suo compagno Alessandro Rossi

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi convoleranno a nozze quest’anno e al loro matrimonio sono stati invitati tutti i concorrenti di questa edizione del Reality di Mediaset, conduttore ed opinioniste incluse. L’ex gieffina, raggiunta dal settimanale Nuovo tv, ha rivelato per la prima volta che Alessandro ha già un figlio.

“È piccolino, ha due anni e mezzo, e ancora non parla molto”, ha affermato la Cipriani sottolineando di avere un bel rapporto con lui: “Mi piacciono tantissimo i bambini e con Ale non vediamo l’ora di averne uno nostro“. Insomma, dopo le tantissime delusioni ricevute in amore, per l’ex gieffina questa è la volta buona: dopo il matrimonio ha intenzione di allargare la famiglia.