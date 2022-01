GF Vip 6, arriva l’addio definitivo: grande stupore sul web

Grande stupore sul web: arriva l’addio definitivo al GF Vip 6. Ecco cos’è cambiato per il reality di Mediaset

In queste ore se ne sta parlando tanto: alcuni sponsor hanno deciso di abbandonare il reality show di Mediaset. Difatti, come notato anche dai telespettatori, gli autori del programma hanno chiesto ai gieffini di togliere dalla casa alcuni prodotti sponsorizzati in questi mesi.

Quanto al motivo del repentino ed improvviso addio da parte delle diverse aziende, ancora non è stato reso noto attraverso comunicazioni ufficiali ma, stando al parere di molti, alcuni comportamenti dei vipponi non sarebbero piaciuti ai marchi che hanno deciso di strappare il contratto firmato con il reality.

GF Vip 6, oltre gli sponsor, altri concorrenti diranno addio al reality

Dopo gli sponsor anche alcuni concorrenti hanno intenzione di ritirarsi. Tra questi c’è sicuramente Manuel Bortuzzo. L’ex promessa del nuoto avrebbe deciso di interrompere la sua esperienza al GF Vip 6: “C’ha gli occhi spenti. E’ stanco? Non partecipa, non gliene frega niente. Non dice una parola, non si dissocia, niente!”, ha chiosato Katia Ricciarelli parlando proprio di Bortuzzo.

Difatti, il 22enne triestino è stato chiaro: entro il 17 gennaio lascerà il reality per sottoporsi ad importanti controlli mediche fuori dalla casa. Oltre a Manuel, in queste ore si vocifera anche l’addio di Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Staremo a vedere cosa decideranno i 4 gieffini ma soprattutto quale sarà la reazione degli autori e di Alfonso Signorini.