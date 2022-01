Duro colpo per i fan di Antonella Clerici ed Eleonora Daniele: la Rai ha deciso. La famosa conduttrice deve farei i conti con una nuova decisione

Problemi in arrivo per Antonella Clerici e Eleonora Daniele. Le due conduttrici di Rai 1 stanno andando a gonfie vele con i rispettivi programmi. Sia “E’ sempre mezzogiorno” che “Storie Italiane” raccolgono ottimi risultati in ascolto nella loro fascia quotidiana. Ora però, al di là della loro volontà, dovranno regalare un dispiacere a tutti i loro fan. Purtroppo giovedì il palinsesto della rete ammiraglia della tv di stato non le vedrà in onda come sempre. In realtà se da un lato i fan della Clerici potranno seguirla con una puntata ridotta, per tutti i seguaci della Daniele l’appuntamento passa direttamente al 7 gennaio.

Duro colpo per i fan di Antonella Clerici ed Eleonora Daniele: per la Befana cambia il palinsesto di Rai 1

Per l’Epifania del 6 gennaio 2022, la Rai ha deciso di ridurre la durata di “E’ sempre mezzogiorno” che inizierà con una mezzora di ritardo. Per l’esattezza il programma sarà in onda a partire dalle 12.20. A precederlo sarà un’edizione speciale di “A Sua Immagine”, affidata alle sapienti mani di Lorena Bianchetti. In questo spazio verrà anche trasmessa la Santa Messa di Papa Francesco, in diretta da San Pietro.

Proprio per lasciare spazio alla santificazione della festa di precetto, Rai 1 ha cancellato almeno per giovedì l’appuntamento con “Storie Italiane“. Questo perchè il format di Eleonora Daniele andava in concomitanza con la celebrazione, che inizierà (almeno con il collegamento) alle 09.50, subito dopo UnoMattina.

Il resto del palinsesto non prevedrà invece mutamenti, con lo stesso svolgimento dei giorni feriali. L’unica eccezione sarà in prima serata, con un’edizione prolungata dei “Soliti Ignoti“, che andrà avanti fino a mezzanotte, con la puntata dedicata come da tradizione all’abbinamento con la Lotteria Italia.