Charlene di Monaco, che mazzata per la consorte del principe Alberto: foto choc

Anche il nuovo anno inizia male per Charlene di Monaco, la consorte del principe Alberto che stenta a ritrovare la serenità di un tempo.

Il 2021 è stato un anno travagliato per Charlene di Monaco. Solo poco tempo fa una nota diffusa da Page Six ha raccontato di una Charlène di Monaco in condizioni preoccupanti. Secondo tale indiscrezione la principessa sarebbe stata sottoposta a degli interventi chirurgici che l’avrebbero portata a perdere una notevole quantità di peso.

Quando la moglie del principe Alberto è tornata a casa era impossibile non notare la sua eccessiva perdita di peso e le fonti citate dal magazine hanno parlato di una situazione più grave di quella resa nota da Palazzo Grimaldi. “Non sappiamo perché il Palazzo stia minimizzando il fatto che in Sudafrica sia quasi morta. Non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi ed ha assunto liquido solo attraverso una cannuccia. Per tale motivo ha perso quasi la metà del suo peso corporeo”. A fare da contraltare a questa rivelazione sono prontamente arrivate le dichiarazioni del padre di Charlene.

Michael Wittstock si è detto sicuro che sua figlia “supererà tutto questo e ne uscirà più forte”. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata al giornale sudafricano You. La fiducia espressa dal genitore ha tranquillizzato i sudditi monegaschi. Papà Michael conosce la tempra della figlia, che ha un passato da nuotatrice e che ha sempre accettato le sfide e gli “allenamenti durissimi”. Così finiva il 2021 di Charlene.

Charlene di Monaco, che mazzata per la consorte del principe Alberto: le ultime

Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per la consorte del principe Alberto. Difatti una foto potrebbe scatenare nuovi dissapori tra i reali Grimaldi. Nello scatto in questione, pubblicato su Instagram da Jazmin Grace Grimaldi, la figlia riconosciuta da Alberto, sono presenti tutti i figli del principe.

La ragazza siede vicino a Jacques e Gabriella (i gemelli figli di Charlene di Monaco) e Alexandre Grimaldi Coste, il figlio 18enne avuto prima del matrimonio con Charlene. Quest’ultimo è il frutto di una relazione durata cinque anni con l’ex hostess Nicole Coste che ha detto: “Alberto ha onorato la sua promessa: le cose stanno andando bene e stanno seguendo il loro corso, cosa di cui sono molto felice. Contrariamente a quanto alcuni hanno scritto, Alberto ha sempre assunto il suo ruolo di padre e tra noi non è mai stato stipulato alcun accordo finanziario. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia”. Parole pesanti che avranno sicuramente scosso Charlene.