Carlo Conti dice basta: la novità non piace al pubblico. Il popolare conduttore è pronto per tornare in tv ma ha deciso di cambiare programma

In questi giorni si sta godendo un po’ di riposo sulle montagne del Trentino insieme alla moglie, al figlio e all’amico Leonardo Pieraccioni. Ma per Carlo Conti è solo una pausa veloce, perché presto lo rivedremo in prima serata su Rai 1 con un nuovo programma, per iniziare un ciclo denso di impegni.

Il popolare conduttore toscano è pronto per Tali e Quali, la versione del suo show di successo dedicata ad imitatori non famosi di cantanti celebri. Una prima versione c’era stata nel 2019, vinta da Valentina Perseo. Ora un appuntamento più ampio, per quattro serate dall’8 gennaio ogni sabato sino a fine mese.

Intervistato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Conti conferma di aver trovato tantissimi concorrenti fenomenali. Ci saranno 11 concorrenti per puntata, votati dal pubblico ma anche dalla giuria di esperti con Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello più un quarto giudice a rotazione. E alla fine, puntata speciale con i vincitori singoli che si scontreranno con la Perseo. Dovrà scontrarsi di sabato sera con Maria De Filippi, ma non gli fa paura: “Andare in onda di sabato sera con Maria dall’altra parte, una delle mie sorelline, è una scommessa. Ma noi siamo oltre le sfide e chi vince” ha confessato a Francesca Fialdini.

Carlo Conti dice basta: tra i suoi programmi non c’è quello che aspettava il pubblico

Tra meno di un mese però l’amico Amadeus per la terza volta sarà sul palco dell’Ariston e lui gli darà idealmente il cambio. Poi però la Rai dovrà trovare un nuovo conduttore per il 2023 e il nome di Carlo Conti tornerà ancora una volta di moda. Lui, nell’intervista, è chiaro anche se sorride: “Sanremo? Ho già dato“.

Piuttosto conferma che tra i suoi impegni per i prossimi mesi ci sarà uno show in prima serata dedicato alle ‘cover band‘. Mi piace anche sperimentare cose innovative, si parlerà soprattutto di musica dal vivo”. E ancora, dovrebbe tornare anche Top Dieci invece finalmente con il pubblico e con l’orchestra.