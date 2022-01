Andrea Nicole confessa: “Maria De Filippi ci è rimasta male”. Il motivo

A poche settimane dall’addio a Uomini e Donne, Andrea Nicole ha svelato che Maria De Filippi ci è rimasta male

Andrea Nicole ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Ciprian da poco tempo, lasciando grande stupore non solo tra il pubblico, ma principalmente tra gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che erano certi del suo sentimento per Luca Salatino.

Per il web, l’ormai ex tronista ed il suo corteggiatore, attuale fidanzato, non dureranno molto e intanto Luca Salatino potrebbe prendersi presto la sua rivincita salendo sul trono classico.

Andrea Nicole esce allo scoperto su Maria De Filippi

Andrea Nicole è finalmente uscita allo scoperto dopo giorni dalla sua uscita dal dating show parlando a NuovoTV: “Maria De Filippi ci è rimasta male, ma perché si aspettava un finale diverso, ma mi ha comunque teso la mano”. Come sempre, la Regina di Canale 5 non si smentisce mai e si dimostra sempre quella donna affettuosa ed in gamba come tutti la descrivono, senza mai fare distinzioni, neppure per coloro che la deludono.

Bando alle ciance, l’ex tronista è molto felice con Ciprian e lei stessa ha affermato che sono pronti ad un passo importante: “Vogliamo andare a convivere. Vogliamo vederci il più possibile dato che io abito a Milano e lui a Roma”. La coppia, dunque, è già pronta alla convivenza e potrebbero essere i primi fortunati a durare dopo Joele Milan e Matteo Fioravanti che non hanno dato grandi gioie al dating show.