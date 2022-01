Amici 21, la pausa natalizia porta sorprese: nuovo amore – VIDEO

Prima la loro assenza, poi arrivano insieme: nuovo amore ad Amici 21? I due si aggiungerebbero alla lista delle coppie

Quest’anno, per evitare spiacevoli sorprese causa Covid, i ragazzi della scuola di Amici 21 hanno passato le festività natalizie tutti insieme. L’aria di gioia ha fatto molto bene a qualcuno che, intanto, ha trovato anche spazio per l’amore.

Un normalissimo video diffuso dalla produzione del talent show è diventata vero e proprio oggetto di investigazione per i fan del programma che cercano sempre di scovare qualche occhiata o sorriso in più tra i ragazzi ed anche questa volta non gli è sfuggito un dettaglio molto particolare.

Amici 21, Elena e Luigi stanno insieme? Il dettaglio che li incastra

Nel daytime è stata mostrata la sera della Vigilia in casetta dove i ragazzi si sono riuniti per festeggiare in due tavoli. Il primo dettaglio che non è passato inosservato è la suddivisione della tavolata in single e fidanzati, in quest’ultimo, infatti, c’erano seduti Alex e Cosmary, Sissi e Dario, Albe e Serena ed infine Luigi e Elena.

Luigi, all’inizio del talent, ha avuto un flirt con Carola tramontato poco dopo; Elena, invece, conosceva LDA fuori dal programma con cui ha avuto un rapporto speciale, come fatto intendere dai due. Tuttavia, sembrerebbe che Luigi ed Elena siano vicini più che mai negli ultimi tempi ed un altro indizio che non è sfuggito all’occhio attento dei fan è che i due sono giunti insieme al cenone tra amici.