Alfonso Signorini, l’anno comincia malissimo: Mediaset studia le contromosse. La versione rissosa del GF Vip 6 non convince il pubblico

Prima puntata del 2022, prime liti furiose del nuovo anno l’eliminazione di Eva Grimaldi ma anche divisioni profonde soprattutto tra le concorrenti donne. A poco più di due mesi dalla fine, il GF Vip 6 è entrato sempre più nel vivo con scontri che finora non avevamo mai visto. Ma questa versione del reality è piaciuta al pubblico oppure no?

La risposta è arrivata dagli ascolti tv di lunedì 3 gennaio 2022 ed è netta. Il programma più visto dal pubblico in prima serata è stato il film Il Ritorno di Mary Poppins che ha totalizzato 3.856.000 spettatori pari al 18.1% di share. Invece la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata vista da 3.322.000 spettatori pari al 21.1% di share.

Più distanti gli altri programmi della serata. Su Rai 3 Report ha messo insieme 1.676.000 spettatori pari ad uno share del 7.5% e su Rai 2 il telefilm Delitti in Paradiso è piaciuto a 1.382.000 spettatori pari al 6% di share. Numeri simili su Italia 1 per l’ennesima replica di Top Gun con 1.376.000 spettatori (per il 6.2%) mentre su Rete 4 Il Marchese del Grillo ha fatto registrare 1.065.000 spettatori con il 5.3% di share.

Alfonso Signorini, l’anno comincia malissimo: vittoria su tutta la linea della Rai

Guardando agli altri dati essenziali della giornata, in Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è andato benissimo, con 5.428.000 spettatori per il 22%. Invece su Canale 5 la nuova puntata di Striscia la Notizia ha fatto registrare una media di spettatori pari a 3.887.000 con uno share del 15.7%. Su Rai 3 Un Posto al Sole ha collezionato 1.651.000 spettatori (per il 6.7%) e su Rete 4 Controcorrente ha messo insieme 1.145.000 persone (4.7%) nella prima parte, 1.063.000 spettatori (4.3%) nella seconda.

Infine nel Preserale abbiamo su Rai1 L’Eredità con 4.985.000 spettatori per il 24% mentre su Canale 5 la replica di Caduta Libera è piaciuta a 3.257.000 spettatori (16.1%). E da lunedì prossimo, 9 gennaio, arriverà Paolo Bonolis con la nuova stagione di Avanti un altro!