WhatsApp, come ascoltare un vocale prima di inviarlo: trucco sensazionale

Spunta su WhatsApp un nuovissimo trucco per ascoltare i nostri vocali prima dell’invio definitivo: andiamo a vedere la novità sull’app Meta.

Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp, che specialmente nel corso del 2021 ci ha tenuto ad aggiornare l’applicazione con nuovi importantissimi strumenti. A lungo si è parlato del servizio di Meta come un app che oramai si era seduta sugli allori. Adesso gli sviluppatori, però, sono pronti a lavorare per migliorare l’esperienza all’interno dell’app per tutta l’utenza. Infatti tutti gli account WhatsApp adesso potranno ascoltare gli audio prima di inviarli.

Utilizzare questa funzione è semplicissima e ci permetterà di evitare alcune figuracce quando messaggiamo. Infatti basterà aprire una chat ed iniziare a registrare l’audio. Successivamente l’utente dovrà strisciare il dito su una piccola icona a forma di lucchetto. Una volta compiuta questa operazione potrete registrare l’audio senza tenere premuto. Per poi ascoltare l’audio prima di inviarlo, basterà uscire dalla chat con la freccetta che indica a sinistra e successivamente rientrare nella conversazione. Una volta svolto questo passo, troverete il tasto play che vi permetterà di riascoltare il vostro messaggio vocale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, l’anno comincia con una grandissima sorpresa: preparatevi al botto

WhatsApp, nuovo aggiornamento per la versione Pc: le novità in arrivo

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, che mazzata sugli italiani: la decisione è irrevocabile

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.