Colpo di scena a Uomini e Donne. Gli amatissimi protagonisti del dating show hanno passato il capodanno insieme.

Chi sta insieme a capodanno sta insieme tutto l’anno. Questo perlomeno è l’auspicio di tutti coloro che seguono con costanza Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che dal suo esordio sul piccolo schermo ogni stagione fa proseliti. L’ultima tronista a uscire dal programma è stata Andrea Nicole. La ragazza ha scelto Ciprian Aftim, il corteggiatore che da quando ha sceso le scale per lei le ha fatto battere il cuore come nessun altro. Le loro esterne e gli sguardi complici nel corso delle puntate erano il presagio di una grande storia d’amore che tutti si augurano duri per sempre. Fuori dal programma i due stanno vivendo a pieno la loro storia e tengono costantemente aggiornati i loro followers, curiosi di saperne di più. Difatti l’ex tronista per accontentarli ha mostrato loro uno scatto che è finito in trend sui social e sui motori di ricerca del web.

Uomini e Donne, la verità è stata svelata: hanno passato il capodanno insieme

Lo scatto in questione riguarda Roberta Giusti e Samuele Carniani la cui scelta andrà in onda dopo il 10 gennaio 2022, ossia quando Uomini e Donne tornerà dalla sosta natalizia. Come hanno sperato per diversi mesi tantissimi telespettatori, la tronista romana ha deciso di scegliere colui che è riuscito a rubarle il cuore.

I fan si chiedono se Roberta e Samuele stanno ancora insieme dopo la scelta e la risposta, sicuramente in modo indiretto, è stata data da una foto postata da Andrea Nicole su Instagram. Le immagini mostrano le ormai due ex troniste insieme a Capodanno con i rispettivi fidanzati.

Questo è un dettaglio importante per il pubblico perché conferma che tra i due la storia d’amore prosegue dopo la scelta. Una bellissima notizia che ha aperto il nuovo anno con una certezza.