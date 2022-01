Un Posto al Sole anticipazioni, protagonista lascia Napoli: coppie in crisi

Nuove coppie vivranno momenti di crisi a Palazzo Palladini. Mentre Vittorio è in partenza, Speranza si avvicina sempre di più a Samuel

Il nuovo anno porterà Vittorio Del Bue lontano dalla storica soap napoletana Un Posto al Sole. Stando alle ultime anticipazioni, il figlio di Guido lascerà Napoli per trasferirsi un lungo periodo ad Oslo. Come reagirà Speranza? La ragazza accuserà il colpo ma allo stesso tempo il suo cuore la porterà sempre di più verso Samuel tant’è vero che Vittorio dovrà fare i conti con un’improvvisa e inaspettata gelosia.

Intanto per Marina e Fabrizio tornerà la tormenta. I due vivranno un nuovo momento di crisi a causa del pastificio Rosato dove ci sarà una fuga di notizie. L’imprenditrice si interrogherà su chi possa essere stato l’artefice e finirà per puntare il dito contro Lara.

Anticipazioni Un Posto al Sole, nuova crisi tra Marina e Fabrizio: c’entra Lara?

Vittorio Del Bue sarà pervaso dalla gelosia e deciderà di non portare a termine il piano che aveva concordato con Samuel per spingere Speranza tra le sue braccia. A Palazzo Palladini il figlio di Guido non sarà l’unico in partenza. Anche Angela Poggi dovrà andare via da Napoli per motivi professionali.

In pena per questa improvvisa partenza, Bianca riceverà una sorpresa dai suoi genitori. Concluse le festività natalizie a Bolzano, Riccardo cercherà di riconquistare Rossella. Ad invogliare la ragazza a lasciarsi andare ci penserà Silvia. La titolare di Caffè Vulcano dirà a sua figlia di essere meno rigida sia con il medico che con se stessa. Ma per i due, altri problemi sono proprio dietro l’angolo. Non ci resta che seguire le nuove puntate per scoprire tutti i dettagli sulle vicende dei protagonisti di Un Posto al Sole.