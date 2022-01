“Tra 10 giorni vado via”, si avvicina il ritiro dal GF Vip: fan scossi. Dopo Manuel Bortuzzo si parla di addio anche per un altro paio di concorrenti

Non è un momento facile per il Grande Fratello Vip. Gli organizzatori del reality di punta delle reti Mediaset devono fronteggiare una serie di problematiche legate ai concorrenti. Ci sono infatti diversi di loro che vogliono abbandonare il gioco, per svariati motivi. Ovviamente, visto che non ci troviamo sul set di Squid Game, tutti possono farlo senza rischiare la propria incolumità. Nella lista dei riottosi figurano Aldo Montano e Francesca Cipriani, arrivati a maturare l’idea dopo l’esclusione di Alex Belli (amico per la pelle dello schermitore). A loro si è accodato anche Manuel Bortuzzo nelle ultime ore, con una voglia crescente di tornare a casa e riabbracciare i propri cari. D’altronde dopo oltre tre mesi e mezzo di reclusione è anche fisiologico avere dei ripensamenti.

LEGGI ANCHE >>> Grande Fratello, tremendo lutto per l’ex concorrente: “Nessuno merita di morire da solo” – FOTO

LEGGI ANCHE >>> “Male ovunque”, ex Isola dei Famosi è positivo al Covid: fan in ansia

“Tra 10 giorni vado via”, si avvicina il ritiro dal GF Vip: Gianmaria Antinolfi vuole uscire

Ecco…se Signorini non lo sapeva già, stasera gli viene un colpo ^^

Gianmaria dice a Jessica che vorrebbe uscire tra 10 giorni (quindi il 10/1)…o al massimo quando lo farà Manuel (perchè il piano era uscire insieme) e Jess gli dice che anche Soleil vuole lasciare 😶#gfvip pic.twitter.com/skeytQs9My — Ernesto (@alinoris) December 30, 2021

L’ultimo ad essersi accodato alla lista degli uscenti (almeno a livello di intenzioni) è stato Gianmaria Antinolfi.

Parlando con Jessica Selassié, durante i preparativi in cucina per l’ultimo dell’anno, Antinolfi ha confessato le intenzioni. L’idea è quella di lasciare il GF Vip molto presto, al massimo fra due o tre settimane. Gianmaria ha espressamente dichiarato: “Tra 10 giorni vado via, o 20 massimo insieme a Manu. Questa era l’idea, intorno al 20 o metà massimo”.

La principessa ereditiera gli ha confessato a sua volte che lei stessa vorrebbe abbandonare, confermando anche le voci sull’addio di Manuel Bortuzzo. A queste si sono aggiunte anche le indiscrezioni su Soleil Sorge, altra sul piede di partenza. L’idea sarebbe quella di fare il grande passo tutti insieme. Chissà Alfonso Signorini come potrebbe prenderla…