Uno struzzo rallenta il traffico ad Avellino

Uno struzzo ha rallentato il traffico su una strada statale di Avellino durante la notte. Un video amatoriale pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas mostra l’animale mentre corre spaventato davanti a un’auto che rallenta per permettergli di mettersi in salvo. Dopo alcuni metri, lo struzzo si dirige verso una piazzola di sosta e i guidatori che hanno girato il video proseguono il loro cammino.